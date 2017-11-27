maksim_koreniak

Максим Кореняк maksim_koreniak

 
44 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Создание уникального контента (копирайт, рерайт).

Здравствуйте!

Воспользовавшись моими услугами, вы можете рассчитывать на максимальную отдачу с моей стороны. Богатый словарный запас, продуманный и всесторонний анализ темы текста, а также неуемное желание излагать свои мысли на бумаге позволят мне не разочаровать вас в конечном результате.

Большой опыт работы в сфере общения с людьми ( прораб, проектировщик)  дает мне возможность тонко чувствовать пожелания заказчика, а постоянное самосовершенствование в своем деле исполнить их безукоризненно.

Всегда готов к выполнению тестового задания, чтобы подтвердить вышесказанное.

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ТОП-20
Рерайтинг

Отзывы заказчиков

Waveya
Ольга 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Текст про отделку дома
Текст получился хороший, структурированный, написан приятно, готов был уже на следующий день. Понравилось сотрудничество с данным исполнителем.
Четкое ТЗ, своевременная оплата. Наилучшие впечатления от сотрудничества.
Ответный отзыв
SunnyUnwon
Наталья 
42 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$3
10 баллов
7 лет назад
Рерайт статьи
Спасибо, Максим. Статья получилась качественной. Буду обращаться еще.
Приятное и плодотворное сотрудничество. Мгновенная оплата.
Ответный отзыв
FoxFace
35 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Рерайтинг Блога
Все сделано отлично и вовремя. Рекомендую!
Приятное сотрудничество, мгновенная оплата.
Ответный отзыв
vakeks2
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$7
10 баллов
7 лет назад
Мелкая работа по рерайту и написанию текстов.
Все сделано на отлично, большое спасибо!
Отличный заказчик. Плодотворное общение в процессе работы, моментальная оплата.
Ответный отзыв
Nik9191
Никита 
33 года
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Написать рерайт текста 2000 символов (описание работы)
Максим сделал качественный рерайт текста, после чего я решил отдать ему все тексты для сайта. На данный момент они все написаны, результатом я доволен. Рекомендую!
Плодотворное сотрудничество, четкая постановка задачи и своевременная оплата.
Ответный отзыв
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Рерайтинг
8 отзывов
$1/час
от $1от 6 часов
#18
Копирайтинг
4 отзыва
$2/час
от $1от 1 дня
#378