Максим Кореняк maksim_koreniakmaksim_koreniak
44 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Создание уникального контента (копирайт, рерайт).
Здравствуйте!
Воспользовавшись моими услугами, вы можете рассчитывать на максимальную отдачу с моей стороны. Богатый словарный запас, продуманный и всесторонний анализ темы текста, а также неуемное желание излагать свои мысли на бумаге позволят мне не разочаровать вас в конечном результате.
Большой опыт работы в сфере общения с людьми ( прораб, проектировщик) дает мне возможность тонко чувствовать пожелания заказчика, а постоянное самосовершенствование в своем деле исполнить их безукоризненно.
Всегда готов к выполнению тестового задания, чтобы подтвердить вышесказанное.
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рейтинг фрилансера
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0 из 5
ТОП-20— Рерайтинг
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
7 лет назад
Текст получился хороший, структурированный, написан приятно, готов был уже на следующий день. Понравилось сотрудничество с данным исполнителем.
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, своевременная оплата. Наилучшие впечатления от сотрудничества.
$3
10 баллов
7 лет назад
Спасибо, Максим. Статья получилась качественной. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Приятное и плодотворное сотрудничество. Мгновенная оплата.
$10
10 баллов
7 лет назад
Все сделано отлично и вовремя. Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятное сотрудничество, мгновенная оплата.
$7
10 баллов
7 лет назад
Все сделано на отлично, большое спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Плодотворное общение в процессе работы, моментальная оплата.
$5
10 баллов
8 лет назад
Максим сделал качественный рерайт текста, после чего я решил отдать ему все тексты для сайта. На данный момент они все написаны, результатом я доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв
Плодотворное сотрудничество, четкая постановка задачи и своевременная оплата.
Рерайтинг
8 отзывов
$1/час
от $1от 6 часов
#18
Копирайтинг
4 отзыва
$2/час
от $1от 1 дня
#378