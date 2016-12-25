Туристический сервис Подводки к описанию достопримечательностей Рерайт

Задача:

Для различных достопримечательностей (все страны, регионы, города) требуется создать краткие “подводки” (связки), предваряющие описание места и контактную информацию о нем. Тексты должны одинаково восприниматься читателями

из разных стран.

ПРИМЕР

Связка:

Австрийские Альпы каждый год привлекают тысячи любителей зимнего отдыха. Отлично подготовленные лыжные трассы, развитая туристическая инфраструктура, отсутствие очередей на подъемниках, а также прекрасный климат и природа Каринтии только подогревают интерес к этому месту.

Место: горнолыжный курорт Нассфельд, Хермагор, Австрия

В основу текста или его части, если это уместно, может быть положена определенная история, либо рассказ о каком-либо культурном обычае, традиции

Требования к контенту и оплата:

объем – 250-500 символов (с пробелами)

(с пробелами) без заголовка, максимум 2 абзаца

уникальность – 90% и выше

SEO-адаптация исключена

идеальная грамотность

текст конечный, мысль закончена

легкая, остроумная подача

отсутствие двусмысленных оборотов, просторечий

не использовать предложения с "Вы"

работы сдаются в базе Excel

желательная производительность – 30 текстов в день

оценка качества по полной версии ТЗ

оплата за 100 текстов, либо по договоренности

оплата за текст – 25 рублей

на карту банка, любыми платежными системами в интернете

время на проверку работ из расчета 100 текстов – 2 рабочих дня

Требования к исполнителям:

- четкое понимание и внимательность к ТЗ;

- грамотная инициативность;

- высокая производительность;

- умение искать в интернете, в т.ч. на английском;

- успешно выполненное тестовое задание.

У вас преимущество, если:

- вы готовы работать full-time;

- вы имеете большой опыт самостоятельных путешествий;

- вы достаточно разбираетесь в культуре различных стран, искусстве и религии;

- уровень вашего английского Intermediate и выше;

- вы имеете филологическое образование.

Тестовое задание: выполнить “подводки” (связки) к следующим местам:

- Рынок Цукидзи, Токио, Япония

- Голубая лагуна, Гриндавик, Исландия

- Мамаев Курган, Волгоград, Россия

Заявки кандидатов, не выполнивших тестовое задание рассматриваться не будут.

Более точные требования к выполнению обозначены в Техническом задании, которое будет выслано утвержденным кандидатам. Общий объем – 5000 мест.