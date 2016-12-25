50 руб/1000 зпб Размер статьи — 8.000-12.000 збп. Оплата — WMR, Яндекс.Кошелек или Тинькофф, АльфаБанк. В ответе прошу прислать 1 ссылку (или 1 файл) на один из примеров ранее написанных вами ...
Туристический сервис Подводки к описанию достопримечательностей Рерайт
Задача:
Для различных достопримечательностей (все страны, регионы, города) требуется создать краткие “подводки” (связки), предваряющие описание места и контактную информацию о нем. Тексты должны одинаково восприниматься читателями
из разных стран.
ПРИМЕР
Связка:
Австрийские Альпы каждый год привлекают тысячи любителей зимнего отдыха. Отлично подготовленные лыжные трассы, развитая туристическая инфраструктура, отсутствие очередей на подъемниках, а также прекрасный климат и природа Каринтии только подогревают интерес к этому месту.
Место: горнолыжный курорт Нассфельд, Хермагор, Австрия
В основу текста или его части, если это уместно, может быть положена определенная история, либо рассказ о каком-либо культурном обычае, традиции
Требования к контенту и оплата:
- объем – 250-500 символов (с пробелами)
- без заголовка, максимум 2 абзаца
- уникальность – 90% и выше
- SEO-адаптация исключена
- идеальная грамотность
- текст конечный, мысль закончена
- легкая, остроумная подача
- отсутствие двусмысленных оборотов, просторечий
- не использовать предложения с "Вы"
- работы сдаются в базе Excel
- желательная производительность – 30 текстов в день
- оценка качества по полной версии ТЗ
- оплата за 100 текстов, либо по договоренности
- оплата за текст – 25 рублей
- на карту банка, любыми платежными системами в интернете
- время на проверку работ из расчета 100 текстов – 2 рабочих дня
- четкое понимание и внимательность к ТЗ;
- грамотная инициативность;
- высокая производительность;
- умение искать в интернете, в т.ч. на английском;
- успешно выполненное тестовое задание.
У вас преимущество, если:
- вы готовы работать full-time;
- вы имеете большой опыт самостоятельных путешествий;
- вы достаточно разбираетесь в культуре различных стран, искусстве и религии;
- уровень вашего английского Intermediate и выше;
- вы имеете филологическое образование.
Тестовое задание: выполнить “подводки” (связки) к следующим местам:
- Рынок Цукидзи, Токио, Япония
- Голубая лагуна, Гриндавик, Исландия
- Мамаев Курган, Волгоград, Россия
Заявки кандидатов, не выполнивших тестовое задание рассматриваться не будут.
Более точные требования к выполнению обозначены в Техническом задании, которое будет выслано утвержденным кандидатам. Общий объем – 5000 мест.
Заявки фрилансеров
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