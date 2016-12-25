Туристический сервис Подводки к описанию достопримечательностей Рерайт

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  2. Рерайтинг
Закрыт7 заявок245 просмотров

Задача:

 Для различных достопримечательностей (все страны, регионы, города) требуется создать краткие “подводки” (связки), предваряющие описание места и контактную информацию о нем. Тексты должны одинаково восприниматься читателями

из разных стран. 

ПРИМЕР

Связка:

 Австрийские Альпы каждый год привлекают тысячи любителей зимнего отдыха. Отлично подготовленные лыжные трассы, развитая туристическая инфраструктура, отсутствие очередей на подъемниках, а также прекрасный климат и природа Каринтии только подогревают интерес к этому месту.

Место: горнолыжный курорт Нассфельд, Хермагор, Австрия  

В основу текста или его части, если это уместно, может быть положена определенная история, либо рассказ о каком-либо культурном обычае, традиции

Требования к контенту и оплата:

  • объем – 250-500  символов (с пробелами)
  • без заголовка, максимум 2 абзаца
  • уникальность – 90% и выше
  • SEO-адаптация исключена
  • идеальная грамотность
  • текст конечный, мысль закончена
  • легкая, остроумная подача
  • отсутствие двусмысленных оборотов, просторечий
  • не использовать предложения с "Вы"
  • работы сдаются в базе Excel
  • желательная производительность – 30 текстов в день
  • оценка качества по полной версии ТЗ
  • оплата за 100 текстов, либо по договоренности
  • оплата за текст – 25 рублей
  • на карту банка, любыми платежными системами в интернете
  • время на проверку работ из расчета 100 текстов – 2 рабочих дня
Требования к исполнителям:

-     четкое понимание и внимательность к ТЗ; 

-     грамотная инициативность;

-     высокая производительность;

-     умение искать в интернете, в т.ч. на английском;

-     успешно выполненное тестовое задание.

У вас преимущество, если:

-   вы готовы работать full-time;

-   вы имеете большой опыт самостоятельных путешествий;

-   вы достаточно разбираетесь в культуре различных стран, искусстве и религии;

-   уровень вашего английского Intermediate и выше;

-   вы имеете филологическое образование.

Тестовое задание: выполнить “подводки” (связки) к следующим местам:

- Рынок Цукидзи, Токио, Япония

- Голубая лагуна, Гриндавик, Исландия

- Мамаев Курган, Волгоград, Россия 

Заявки кандидатов, не выполнивших тестовое задание рассматриваться не будут. 

Более точные требования к выполнению обозначены в Техническом задании, которое будет выслано утвержденным кандидатам. Общий объем – 5000 мест.

8 лет назад
kladovayasolntsa
Евгений 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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