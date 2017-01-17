Обращался к Александру для того, чтобы сделать шаблоны рандомизации для текстов. Сам я никак не мог взяться за выполнение этого задания, потому что не располагаю соответствующими знаниями. Задание было выполнить не так просто, но Александр отлично справился и сделал нужный шаблон. Благодаря этому я получил требуемый шаблон рандомизации для текстов и сэкономил время. Александр зарекомендовал себя как ответственный и надежный исполнитель. Буду обращаться еще. Спасибо.