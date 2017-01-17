Сделать шаблоны рандомизации для текстов

$39
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен4 заявки315 просмотров

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:

Нужно сделать шаблоны рандомизации для текстов.

ТЗ на рандомизацию: https://goo.gl/q7Lrdw

Пример текста: https://goo.gl/x1q4Ss

Обработать нужно 3 текста.

В КАКОМ ВИДЕ НУЖЕН РЕЗУЛЬТАТ:

Прислать (в Word) только готовый шаблон рандомизации, размножение копий сделаю сам.

СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА:

Оплата за задание: 2400 руб

За хорошо выполненное задание, гарантирую написание развернутого положительного отзыва, который принесет вам еще больше заказов от других заказчиков. И возможность вам ссылаться на меня, для подтверждения качества вашей работы.

И конечно, возможность нашего дальнейшего сотрудничества.

СРОКИ:

Срок на выполнение задания  до 28 дек 2016, до 20:00 по Мск .

8 лет назад
fist11
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sorin57
68 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$39
3 дня
Обращался к Александру для того, чтобы сделать шаблоны рандомизации для текстов. Сам я никак не мог взяться за выполнение этого задания, потому что не располагаю соответствующими знаниями. Задание было выполнить не так просто, но Александр отлично справился и сделал нужный шаблон. Благодаря этому я получил требуемый шаблон рандомизации для текстов и сэкономил время. Александр зарекомендовал себя как ответственный и надежный исполнитель. Буду обращаться еще. Спасибо.
Работа с Алексеем оставила только положительные впечатления: практически круглосуточно на связи, конструктивный диалог, быстрое принятие решений, своевременная оплата. Хороший, ответственный заказчик, каких мало на бирже.

Заявки фрилансеров

sorin57
68 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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