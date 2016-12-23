4 новости по 2000-2500 с исходника

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Закрыт10 заявок242 просмотра

Приветствую. Требуется рерайт 4 новостей 

Каждая 1900-2300 знаков без пробелов. 

Выберу несколько исполнителей, готовых в ближайшее время взяться за работу 

40р за 1000 ЯД – оплата после проверки 

Нужно грамотно их отрерайтить 

По унику. Проверять двумя системами (не одной из них, а обеими). ETXT – от 85% и Text.ru – От 80% 

Естественно не допускается наличие ошибок. 

Пожалуйста сохраните стиль написания статей и логическое построение мыслей. 

Написание статей
8 лет назад
Vladimir1990
35 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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