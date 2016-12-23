4 новости по 2000-2500 с исходника

Приветствую. Требуется рерайт 4 новостей

Каждая 1900-2300 знаков без пробелов.

Выберу несколько исполнителей, готовых в ближайшее время взяться за работу

40р за 1000 ЯД – оплата после проверки

Нужно грамотно их отрерайтить

По унику. Проверять двумя системами (не одной из них, а обеими). ETXT – от 85% и Text.ru – От 80%

Естественно не допускается наличие ошибок.

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