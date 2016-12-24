Сделать рерайт статьи из википедии Из всей статьи берем основную информацию и обязательно про количество фишек. В статье делаем 3 раза ключевик "Сколько фишек в нардах" Сноски и пояснения с цифрами не ...
Заменить текст объявлений
Переписать 5 объявлений, каждое по 3 раза. Всего получится 15 объявлений.
Это задание-проверка.
Если подойдем друг другу, приглашу работать в проект на хороший объем.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $3Рерайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $1
Приветствую. Требуется рерайт 4 новостей Каждая 1900-2300 знаков без пробелов. Выберу несколько исполнителей, готовых в ближайшее время взяться за работу 40р за 1000 ЯД – оплата после проверки Нужно ...Рерайтинг10 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать 30 описаний для товара. Тематика: парфюмерия Количество символов описания: до 500 с проблемами Уникальность: не менее 90% так же в описании должно присутствовать 1-2поисковых ключа. По сроках 1-3 ...Завершен8 лет назад
Необходимо сделать рерайт статьи. 12,7к символов бп. Оптимально сегодня или до вечера завтрашнего дня.Закрыт8 лет назад
Требуется сделать рерайт (с элементами копирайта) 30 статей на тему экстрасенорную тематику Объем статьи "на выходе" - 2,5...3 тыс знаков с пробелами. Тематика: 1. Аура. ...Рерайтинг16 заявокЗакрыт8 лет назад
Тема: пластика груди Объем: 2к+ бп Укажите точную цену за статью, пожалуйстаЗавершен8 лет назад
Добрый день, коллеги! Нужно написать статью для людей на тему со смыслом на тему "Чиллер для станка", размер 3000 символов. Уникальность не ниже 97%, проверяю по Адвего. Статей нужно ...Рерайтинг4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Для долгосрочного сотрудничества требуется авторы. Необходимо выполнять рерайт статей по тематике ОРГТЕХНИКА. Работа по ТЗ. Оплата отдельно по каждому тексту исходя из Вашей цены за 1000 знаков. Оплата строго после проверки текста, ...Рерайтинг10 заявокЗакрыт8 лет назад
- $2
Доброго дня. Есть вордовский документ на 11 страниц в котором картинками вставлены формулы. Нужно заменить эти картинки на вордовские формулы (вставка-объект-microsoft ecuation 3.0)Рерайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад
рерайтинг курсовой по макроэкономике по теме теневая экономика. поднять оригинальность на antiplagiat.ru с 9% до 60% (помогу проверить со своего аккаунта). прилагаю отчет с antiplagiat с указанием заимствованного текста.Рерайтинг5 заявокЗакрыт8 лет назад