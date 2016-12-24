Заменить текст объявлений

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт50 заявок506 просмотров

Переписать 5 объявлений, каждое по 3 раза. Всего получится 15 объявлений.

Это задание-проверка.

Если подойдем друг другу, приглашу работать в проект на хороший объем.

8 лет назад
irastalis
Ирина 
33 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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