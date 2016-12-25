Переписать 5 объявлений, каждое по 3 раза. Всего получится 15 объявлений. Это задание-проверка. Если подойдем друг другу, приглашу работать в проект на хороший объем.
Рерайт статей медицинской тематики
50 руб/1000 зпб
Размер статьи — 8.000-12.000 збп.
Оплата — WMR, Яндекс.Кошелек или Тинькофф, АльфаБанк.
В ответе прошу прислать 1 ссылку (или 1 файл) на один из примеров ранее написанных вами статей по медицинской тематике.
Прошу не высылать несколько ссылок/файлов с примерами, а выбрать один самый лучший на ваш взгляд.
Подробную инструкцию вышлю в личной переписке.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2Рерайтинг50 заявокЗакрыт8 лет назад
- $39
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ: Нужно сделать шаблоны рандомизации для текстов. ТЗ на рандомизацию: https://goo.gl/q7Lrdw Пример текста: https://goo.gl/x1q4Ss Обработать нужно 3 текста. В КАКОМ ВИДЕ НУЖЕН РЕЗУЛЬТАТ: Прислать ...Завершен8 лет назад
- $3
Сделать рерайт статьи из википедии Из всей статьи берем основную информацию и обязательно про количество фишек. В статье делаем 3 раза ключевик "Сколько фишек в нардах" Сноски и пояснения с цифрами не ...Завершен8 лет назад
- $1
Приветствую. Требуется рерайт 4 новостей Каждая 1900-2300 знаков без пробелов. Выберу несколько исполнителей, готовых в ближайшее время взяться за работу 40р за 1000 ЯД – оплата после проверки Нужно ...Рерайтинг10 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать 30 описаний для товара. Тематика: парфюмерия Количество символов описания: до 500 с проблемами Уникальность: не менее 90% так же в описании должно присутствовать 1-2поисковых ключа. По сроках 1-3 ...Завершен8 лет назад
Необходимо сделать рерайт статьи. 12,7к символов бп. Оптимально сегодня или до вечера завтрашнего дня.Закрыт8 лет назад
Требуется сделать рерайт (с элементами копирайта) 30 статей на тему экстрасенорную тематику Объем статьи "на выходе" - 2,5...3 тыс знаков с пробелами. Тематика: 1. Аура. ...Рерайтинг16 заявокЗакрыт8 лет назад
Тема: пластика груди Объем: 2к+ бп Укажите точную цену за статью, пожалуйстаЗавершен8 лет назад
Добрый день, коллеги! Нужно написать статью для людей на тему со смыслом на тему "Чиллер для станка", размер 3000 символов. Уникальность не ниже 97%, проверяю по Адвего. Статей нужно ...Рерайтинг4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Для долгосрочного сотрудничества требуется авторы. Необходимо выполнять рерайт статей по тематике ОРГТЕХНИКА. Работа по ТЗ. Оплата отдельно по каждому тексту исходя из Вашей цены за 1000 знаков. Оплата строго после проверки текста, ...Рерайтинг10 заявокЗакрыт8 лет назад