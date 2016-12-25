Рерайт статей медицинской тематики

50 руб/1000 зпб

Размер статьи — 8.000-12.000 збп.

Оплата — WMR, Яндекс.Кошелек или Тинькофф, АльфаБанк.

В ответе прошу прислать 1 ссылку (или 1 файл) на один из примеров ранее написанных вами статей по медицинской тематике.

Прошу не высылать несколько ссылок/файлов с примерами, а выбрать один самый лучший на ваш взгляд.

Подробную инструкцию вышлю в личной переписке.