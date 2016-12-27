Копирайт,рерайт.

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Закрыт14 заявок180 просмотров

Здравствуйте.Нужен рерайт 19 статей,3500 -4000 знаков без пробелов каждая.Тематика бурение скважин.

8 лет назад
guest_14829296743191
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров