Рерайт кулинарного рецепта с пошаговым описанием. Количество символов 1000-2500 символов. От рерайтера требуется грамотность, опыт работы не обязательный, постараюсь обучить. Срочно!
Написать тексты
25 тыс символов
50 текстов по 500 символов
100 % уникальный, без рерайта, без переспама и воды.
Логичный текст.
Срок до пятницы, по 8 тыс минимум в день выдавать текст нужно,без опозданий, так как параллельно они будут публиковаться
Темы –
Заказать дипломную по химии
Заказать дипломную по информатике ( и так далее "заказать дипломную "предмет")
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