Написать тексты

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Закрыт5 заявок123 просмотра

25 тыс символов 

50 текстов по 500 символов 

100 % уникальный, без рерайта, без переспама и воды. 

Логичный текст. 

Срок до пятницы, по 8 тыс минимум в день выдавать текст нужно,без опозданий, так как параллельно они будут публиковаться 

Темы –  

Заказать дипломную по химии  

Заказать дипломную по информатике ( и так далее "заказать дипломную "предмет")

8 лет назад
witeb
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

rossinant
Игорь 
51 год
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$20
3 дня

Заявки фрилансеров

rossinant
Игорь 
51 год
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад

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