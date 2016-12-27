Написать тексты

25 тыс символов

50 текстов по 500 символов

100 % уникальный, без рерайта, без переспама и воды.

Логичный текст.

Срок до пятницы, по 8 тыс минимум в день выдавать текст нужно,без опозданий, так как параллельно они будут публиковаться

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