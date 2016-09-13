Здравствуйте, уважаемые коллеги и заказчики!
Приветствую вас на своей страничке. Немного о себе. Рерайтингом и копирайтингом занимаюсь более года. Профессиональный аналитик. Готовил тексты различной тематики, в их числе описание игр, туризм, строительство, финансы, эзотерика и другие. Имею опыт подготовки материалов для интернет-магазинов.
Грамотность, качество и исполнение в оговоренные сроки гарантирую. Что такое дедлайн, хорошо знаю из собственной практики.
Ниже привожу некоторые сайты, на которых размещены мои работы:
http://www.kom-support.ru/- компьютерная помощь;
http://films.imhonet.ru/- фильмы, игры, книги;
http://www.loghomeru.com/- строительство деревянных домов;
http://investomaniya.info/- инвестиции, зарабатывание денег в интернете;
http://moskva.beeline.ru/ - сайт Билайна;
http://manipulyator-oblast.ru/- аренда спецтехники;
http://ezoterria.com/ -магазин эзотерической продукции;
http://ilonashop.ru/ - магазин платьев;
http://torrent4pc.ru/ -описание игр;
http://only-profit.com/- как заработать в интернете.
Буду рад интересным предложениям о сотрудничестве.
Мои координаты:
Эл. почта: [email protected]
Скайп: rossinant58
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