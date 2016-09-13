"Кто ясно мыслит, ясно излагает". От себя добавлю: в письменном виде.

Здравствуйте, уважаемые коллеги и заказчики!

Приветствую вас на своей страничке. Немного о себе. Рерайтингом и копирайтингом занимаюсь более года. Профессиональный аналитик. Готовил тексты различной тематики, в их числе описание игр, туризм, строительство, финансы, эзотерика и другие. Имею опыт подготовки материалов для интернет-магазинов.

Грамотность, качество и исполнение в оговоренные сроки гарантирую. Что такое дедлайн, хорошо знаю из собственной практики.

Ниже привожу некоторые сайты, на которых размещены мои работы:

http://www.kom-support.ru/- компьютерная помощь;

http://films.imhonet.ru/- фильмы, игры, книги;

http://www.loghomeru.com/- строительство деревянных домов;

http://investomaniya.info/- инвестиции, зарабатывание денег в интернете;

http://moskva.beeline.ru/ - сайт Билайна;

http://manipulyator-oblast.ru/- аренда спецтехники;

http://ezoterria.com/ -магазин эзотерической продукции;

http://ilonashop.ru/ - магазин платьев;

http://torrent4pc.ru/ -описание игр;

http://only-profit.com/- как заработать в интернете.

Буду рад интересным предложениям о сотрудничестве.

Мои координаты:

Эл. почта: [email protected]

Скайп: rossinant58