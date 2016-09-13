rossinant

Игорь rossinant

 
51 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
"Кто ясно мыслит, ясно излагает". От себя добавлю: в письменном виде.

Здравствуйте, уважаемые коллеги и заказчики!

Приветствую вас на своей страничке. Немного о себе. Рерайтингом и копирайтингом занимаюсь более года. Профессиональный аналитик. Готовил тексты различной тематики, в их числе описание игр, туризм, строительство, финансы, эзотерика и другие. Имею опыт подготовки материалов для интернет-магазинов.

Грамотность, качество и исполнение в оговоренные сроки гарантирую. Что такое дедлайн, хорошо знаю из собственной практики.

Ниже привожу некоторые сайты, на которых размещены мои работы:

http://www.kom-support.ru/- компьютерная помощь;

http://films.imhonet.ru/- фильмы, игры, книги;

http://www.loghomeru.com/- строительство деревянных домов;

http://investomaniya.info/- инвестиции, зарабатывание денег в интернете;

http://moskva.beeline.ru/ -  сайт Билайна;

http://manipulyator-oblast.ru/- аренда спецтехники;

http://ezoterria.com/ -магазин эзотерической продукции;

http://ilonashop.ru/ - магазин платьев;

http://torrent4pc.ru/ -описание игр;

http://only-profit.com/- как заработать в интернете.

Буду рад интересным предложениям о сотрудничестве.

Мои координаты:

Эл. почта: [email protected]

Скайп: rossinant58

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Отзывы заказчиков

seo-guild
Тарас 
33 года
11 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$38
10 баллов
8 лет назад
Тексты по строительной тематике
Как всегда отличное качество. Рекомендую!
Всё быстро, чётко и по делу. Рекомендую Тараса к сотрудничеству.
Ответный отзыв
smartclimategrou
39 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Написать обзор матча на Кубок Франции, 1/4 финала: Авранш – ПСЖ
Рекомендую
Рекомендую
Ответный отзыв
seo-guild
Тарас 
33 года
11 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$12
10 баллов
8 лет назад
Написание текстов на строительную тематику
Отличный исполнитель, быстро получил свой заказ. Рекомендую Игоря как порядочного и профессионального копирайтера
С Тарасом работаем не первый день, всё быстро, чётко и по делу. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Написать пособие по монтажу
Все отлично, рад сотрудничеству.
Сотрудничество прошло успешно. Все вопросы решались быстро, приятный в общении заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
frlns11
40 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$14
10 баллов
9 лет назад
Написать 6 статей по 2500 символов про собак (всего 15 тыс. символов)
Написание статей
Игорь написал отличные тексты, учел все пожелания по ТЗ. Аккуратное оформление и сдача точно в срок. Выбирая этого исполнителя, можете быть уверены, что получите отличный результат!
Чёткая постановка задачи, быстрая проверка, мгновенная оплата - стиль работы Станислава. Плюс благодаря ему я узнал некоторые новые моменты в работе, за что отдельное спасибо. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
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Копирайтинг
14 отзывов
$1.5/час
от $10от 1 дня
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