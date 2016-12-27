Рерайт кулинарного рецепта с пошаговым описанием. Количество символов 1000-2500 символов. От рерайтера требуется грамотность, опыт работы не обязательный, постараюсь обучить. Срочно!
Рерайт 210 новостей (cамостоятельно найти и написать)
Здравствуйте.
Нужно самостоятельно найти и сделать рерайт 210 новостей по указанным в личке темам – все они медицинские.
Требования:
1) Новость должна быть новостью, а не куском текста, то есть в ней должно быть указано: какое событие произошло, где произошло, с кем произошло, когда произошло.
2) Новости желательно свежие и строго по указанным ниже темам.
3) К новостям нужно написать title (от 40 до 70 знаков), заголовок h1 (рерайт тайтла) и description (два тезисных предложения до 150 знаков суммарно).
4) Обьем каждой новости – от 800 до 1200 знаков без пробелов
Темы новостей – в личке, все они касаются медицины.
Цена – 50 руб за 1 новость (вебмани).
Срок – 2 дня, до пятницы вечера, так как сроки сжатые – ПИШИТЕ СКОЛЬКО ОСИЛИТЕ, возможно задание будет разделено между несколькими исполнителями!
Оставляйте скайпы!
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