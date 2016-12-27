Рерайт 210 новостей (cамостоятельно найти и написать)

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт6 заявок216 просмотров

Здравствуйте. 

Нужно самостоятельно найти и сделать рерайт 210 новостей по указанным в личке темам – все они медицинские. 

Требования: 

1) Новость должна быть новостью, а не куском текста, то есть в ней должно быть указано: какое событие произошло, где произошло, с кем произошло, когда произошло. 

2) Новости желательно свежие и строго по указанным ниже темам. 

3) К новостям нужно написать title (от 40 до 70 знаков), заголовок h1 (рерайт тайтла) и description (два тезисных предложения до 150 знаков суммарно). 

4) Обьем каждой новости – от 800 до 1200 знаков без пробелов 

Темы новостей – в личке, все они касаются медицины.

Цена – 50 руб за 1 новость (вебмани). 

Срок – 2 дня, до пятницы вечера, так как сроки сжатые – ПИШИТЕ СКОЛЬКО ОСИЛИТЕ, возможно задание будет разделено между несколькими исполнителями! 

Оставляйте скайпы!

8 лет назад
jimmy_2
42 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров