Рерайт 210 новостей (cамостоятельно найти и написать)

Здравствуйте.

Нужно самостоятельно найти и сделать рерайт 210 новостей по указанным в личке темам – все они медицинские.

Требования:

1) Новость должна быть новостью, а не куском текста, то есть в ней должно быть указано: какое событие произошло, где произошло, с кем произошло, когда произошло.

2) Новости желательно свежие и строго по указанным ниже темам.

3) К новостям нужно написать title (от 40 до 70 знаков), заголовок h1 (рерайт тайтла) и description (два тезисных предложения до 150 знаков суммарно).

4) Обьем каждой новости – от 800 до 1200 знаков без пробелов

Темы новостей – в личке, все они касаются медицины.

Цена – 50 руб за 1 новость (вебмани).

Срок – 2 дня, до пятницы вечера, так как сроки сжатые – ПИШИТЕ СКОЛЬКО ОСИЛИТЕ, возможно задание будет разделено между несколькими исполнителями!

Оставляйте скайпы!