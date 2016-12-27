Рерайт кулинарного рецепта с пошаговым описанием. Количество символов 1000-2500 символов. От рерайтера требуется грамотность, опыт работы не обязательный, постараюсь обучить. Срочно!
Выполнить неглубокий рерайт текстов
Тематика металлургия
Объем порядка 1,5 тыс симв. каждый текст, текстов много.
Уникальность от 50 до 100%
Очень важна скорость, приступить надо сразу.
Указывайте ставку за 1000 симв исходя из описания задачи. Всех с наступающим)
Заявки фрилансеров
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