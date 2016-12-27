Выполнить неглубокий рерайт текстов

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Закрыт14 заявок200 просмотров

Тематика металлургия

Объем порядка 1,5 тыс симв. каждый текст, текстов много.

Уникальность от 50 до 100%

Очень важна скорость, приступить надо сразу.

Указывайте ставку за 1000 симв исходя из описания задачи. Всех с наступающим)

8 лет назад
inickname
Олег 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров