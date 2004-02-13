Сатья на сайт на тему - Угольная пыль

Необходимо подготовить по одной статье на каждую тему: Выражения и переменные, типыФункции. Операторы контроля. Включение файлов.Массивы. Циклы. Взаимодействие с пользователем - запросы, сессии, куки.Работа с файлами на сервере. Загрузка от клиента.Классы и объекты. Введение в ...