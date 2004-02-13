Сделать рерайт любых 3-5 источников из интернета, объем от 8000 к. План работы и тему отправлю утвержденному исполнителю. Работы будет много, тематики различны. Цена 20 руб. за 1000 к.
Рерайт описаний
Здравствуйте.
Разовый проект, не вакансия.
Есть работа по рерайту описаний мебели для салонов красоты
Исходники предоставляю.
Уникальность от 95% по text.ru
Всего нужно 692 описания по 1000 зн каждое
Для выбора кандидатов всех прошу выполнить приложенное тестовое описание
Оплата поэтапно 80 р в за 1 описание
Обращайтесь по следующим контактам.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рерайтинг4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо подготовить по одной статье на каждую тему: Выражения и переменные, типыФункции. Операторы контроля. Включение файлов.Массивы. Циклы. Взаимодействие с пользователем - запросы, сессии, куки.Работа с файлами на сервере. Загрузка от клиента.Классы и объекты. Введение в ...Рерайтинг3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо отрерайтить\написать 80 текстов для магазина. 95-100% уникальность (тексты будут выборочно проверятся через программу. Использовать несколько источников. Публикация текстов (на уже созданные товары) Публикация - обязательно использовать теги ...Завершен8 лет назад
http://955913.salesfor.web.hosting-test.net/ru/ тексты нужны в раздел полезное http://955913.salesfor.web.hosting-test.net/ru/useful/ , нужно 8 или 10 текстов по тематике сайта зависит от размера (примерно 30 000 знаков). Тексты нужны о предмете услуги, например об ...Завершен8 лет назад
Тематика металлургия Объем порядка 1,5 тыс симв. каждый текст, текстов много. Уникальность от 50 до 100% Очень важна скорость, приступить надо сразу. Указывайте ставку за 1000 симв исходя из ...Рерайтинг14 заявокЗакрыт8 лет назад
Общая тематика, исходники предоставлюЗавершен8 лет назад
Здравствуйте. Нужно самостоятельно найти и сделать рерайт 210 новостей по указанным в личке темам – все они медицинские. Требования: 1) Новость должна быть новостью, а не ...Рерайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте.Нужен рерайт 19 статей,3500 -4000 знаков без пробелов каждая.Тематика бурение скважин.Рерайтинг14 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо переписать (рерайт) около 90 вопросов и ответов по SEO-тематике, в среднем от 200 до 500 символов на каждый ответ.Завершен8 лет назад
25 тыс символов 50 текстов по 500 символов 100 % уникальный, без рерайта, без переспама и воды. Логичный текст. Срок до пятницы, по 8 тыс минимум в день выдавать текст нужно,без ...Закрыт8 лет назад