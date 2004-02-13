Необходимо подготовить по одной статье на каждую тему: Выражения и переменные, типыФункции. Операторы контроля. Включение файлов.Массивы. Циклы. Взаимодействие с пользователем - запросы, сессии, куки.Работа с файлами на сервере. Загрузка от клиента.Классы и объекты. Введение в ...
Неглубокий рерайт 3-5 источников
Сделать рерайт любых 3-5 источников из интернета, объем от 8000 к. План работы и тему отправлю утвержденному исполнителю. Работы будет много, тематики различны. Цена 20 руб. за 1000 к.
Заявки фрилансеров
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