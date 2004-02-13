Неглубокий рерайт 3-5 источников

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Закрыт4 заявки142 просмотра

Сделать рерайт любых 3-5 источников из интернета, объем от 8000 к. План работы и тему отправлю утвержденному исполнителю. Работы будет много, тематики различны. Цена 20 руб. за 1000 к.

8 лет назад
Anedozorova
40 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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