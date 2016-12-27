Составить курс для начинающих по языку PHP

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Закрыт3 заявки155 просмотров

Необходимо подготовить по одной статье на каждую тему:

  • Выражения и переменные, типы
  • Функции. Операторы контроля. Включение файлов.
  • Массивы. Циклы. Взаимодействие с пользователем - запросы, сессии, куки.
  • Работа с файлами на сервере. Загрузка от клиента.
  • Классы и объекты. Введение в ООП.
  • Работа с базой данных.
Все темы должны пересекаться с предыдущими, в результате должен получиться небольшой проект - гостевая книга, галерея или мини-блог.
PHP
8 лет назад
aivashkevich
Артём 
32 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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