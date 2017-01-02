Требуется минимум 20 статей, качественный рерайт по строительной теме

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт8 заявок268 просмотров

Приглашается специалист для рерайта 10-30 небольших статей (от 2000 знаков без пробелов) на тему строительство, ремонт, электромонтаж.  

Оплата производится по факту выполненной работы. 

Обязательно: отличный русский язык, стилистически грамотные и логически завершенные тексты, опыт написания статей по теме электроснабжение и строительство. 

Проверка уникальности по text ru не ниже 96%. 

Перспективы дальнейшего сотрудничества по различным тематикам (авто, услуги и т.д.)!  

Жду предложений с ценами за рерайтинг (не более 30 р.) и по возможности примерами работ. 

Желательно к четвергу представить минимум 5 текстов. 

Всем спасибо заранее!

Написание статей
8 лет назад
Affair1
Андрей 
57 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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