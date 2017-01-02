Требуется минимум 20 статей, качественный рерайт по строительной теме

Приглашается специалист для рерайта 10-30 небольших статей (от 2000 знаков без пробелов) на тему строительство, ремонт, электромонтаж.

Оплата производится по факту выполненной работы.

Обязательно: отличный русский язык, стилистически грамотные и логически завершенные тексты, опыт написания статей по теме электроснабжение и строительство.

Проверка уникальности по text ru не ниже 96%.

Перспективы дальнейшего сотрудничества по различным тематикам (авто, услуги и т.д.)!

Жду предложений с ценами за рерайтинг (не более 30 р.) и по возможности примерами работ.

Желательно к четвергу представить минимум 5 текстов.

Всем спасибо заранее!