Нужно написать 40 текстов о каждом районе Краснодарского края (уникальность не ниже 80%). Информацию берем с Википедии. Структура текста как здесь kuban24.tv/wiki/gulkevich... Для публикации дам доступ в админку сайта на Вордпресс с правами "автор".