Здравствуйте, уважаемые коллеги! Для выполнения рерайтинга 6 статей кредитной тематики ищу помощника. От меня - тема статьи, 2-5 ключевых фраз, 2-3 исходника. От вас - рерайтинг предоставленной информации, лаконичная и читаемая простановка ...
Рерайт статей и коротких заметок о Китае
Ежедневно нужно мониторить новости о Китае и делать их рерайт - по 2-3 статьи каждый день. Объем не ограничен, тематика - политика, бизнес, бытовые новости, культура, искусства, обычаи и т.д.
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