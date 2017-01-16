Написать текст для статьи#24 (тема "Печи")

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен5 заявок214 просмотров

Название статьи (черновой вариант):Кладка печи для чайниковРазмер статьи: 7000-10000Ключевые слова: кирпичная кладка печи своими рукамисхемаотопительно варочныедля домадровяныес чего начатьфото/видео  - под этот ключ в конце можно абзац сделать, чтобы подвести на просмотр видео

8 лет назад
fitneslife
Олег 
43 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Diana_Nikolaevna
Диана 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Честный, порядочный и адекватный заказчик. Оплата произведена вовремя. Задание описано грамотно и понятно.

Заявки фрилансеров

Diana_Nikolaevna
Диана 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад