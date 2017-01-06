Рерайт текстов по межкомнатным дверям

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт37 заявок381 просмотр

Есть список из 60 дверей. Нужно сделать рерайт описания для каждой двери из 300-400 символов.

+ есть другая работа если сработаемся.

В заявке указывайте стоимость за 1тыс. символов БЕЗ пробелов.

8 лет назад
sliak
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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