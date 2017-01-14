Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. Требуется сделать рерайт статьи без источника . Объем 5-7 тыс. знаков без пробелов. Стоимость за 1000 зн.без проб. 40 рублей. Требования: 1. Большое желание ...
Срочный рерайт на строительную тематику 50р.
Нужен опытный грамотный рерайтер на выполнение заказа по строительной тематике.
Не менее 5 отзывов, подробности в ЛС
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