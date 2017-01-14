Срочный рерайт на строительную тематику 50р.

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен7 заявок248 просмотров

Нужен опытный грамотный рерайтер на выполнение заказа по строительной тематике.

Не менее 5 отзывов, подробности в ЛС

8 лет назад
maximklimoff
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

maksim_koreniak
44 года
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$5
1 день
Максим - отличный автор, грамотный и ответственный, рекомендую к сотрудничеству.
Четкое и понятное ТЗ, оплата вовремя, никаких проблем.

Заявки фрилансеров

maksim_koreniak
44 года
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад