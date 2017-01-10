Нужно написание статей о гипермаркетах САШ, Канады, Британии и т.п. Дается ссылка на магазин, смотрите пункты меню имеющиеся на сайте, на основании их вы пишите статьи (10 штук). Главная 2-2,5К Внутренние ...
Ищу копирайтера для написание статей на блог об интернет маркетинге
Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог посвященный интернет маркетингу.
по типу таких:
http://convertmonster.ru/blog/
В основном нужно будет писать статьи по темам контекстная реклама, landing page, продвижение в социальных сетях, емейл-маркетинг и т.д. Очень часто нужно будет писать простые статьи раскрывающие узкую тему по типу -"что такое ретаргетинг", "что такое контент-маркетинг", и тд .
Желательно чтобы было представление о интернет маркетинге или вы хотя бы желание разбираться в теме интернет маркетинга.
Плачу 50-70 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будет
развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.
Своевременная оплата гарантируется. ТЗ НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ВПЕРЕД ОБЕСПЕЧЕНЫ.
Статьи нужно писать по 10-15 штук в месяц с размером 4000–6000 символов.
Дальнейшие детали в личной переписке.
P.S.
Если хорошо с вами сработаемся, то обязательно буду рекомендовать вас внутри школы
блоггеров в которой обучаюсь и вы сможете получать еще больше заказов для написания статей от других учеников.
Спасибо! Жду ваших предложений.
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