Ищу копирайтера для написание статей на блог об интернет маркетинге

Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог посвященный интернет маркетингу.

по типу таких:

﻿http://convertmonster.ru/blog/

﻿https://texterra.ru/blog/

В основном нужно будет писать статьи по темам контекстная реклама, landing page, продвижение в социальных сетях, емейл-маркетинг и т.д. Очень часто нужно будет писать простые статьи раскрывающие узкую тему по типу -"что такое ретаргетинг", "что такое контент-маркетинг", и тд .

Желательно чтобы было представление о интернет маркетинге или вы хотя бы желание разбираться в теме интернет маркетинга.

Плачу 50-70 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будет

развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.

Своевременная оплата гарантируется. ТЗ НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ВПЕРЕД ОБЕСПЕЧЕНЫ.

Статьи нужно писать по 10-15 штук в месяц с размером 4000–6000 символов.

Дальнейшие детали в личной переписке.

P.S.

Если хорошо с вами сработаемся, то обязательно буду рекомендовать вас внутри школы

блоггеров в которой обучаюсь и вы сможете получать еще больше заказов для написания статей от других учеников.

Спасибо! Жду ваших предложений.