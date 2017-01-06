Название статьи (черновой вариант):Кладка печи для чайниковРазмер статьи: 7000-10000Ключевые слова: кирпичная кладка печи своими рукамисхемаотопительно варочныедля домадровяныес чего начатьфото/видео - под этот ключ в конце можно абзац сделать, чтобы подвести на просмотр видео
Написание статей о гипермаркетах. Стоимость 1000 символов 30-40 рублей
Нужно написание статей о гипермаркетах САШ, Канады, Британии и т.п.
Дается ссылка на магазин, смотрите пункты меню имеющиеся на сайте, на основании их вы пишите статьи (10 штук).
Главная 2-2,5К
Внутренние страницы 1-1,5К
Содержание:
Главная - общее описание магазина, и товары которые он предлагает. Их
описание и преимущества их покупки в этом магазине, в общих чертах.
Внутренние - адреса магазинов, товары магазина, способы покупки, каталог товаров
обязательно должны быть страницы "Каталог товаров" или "Адреса магазинов".
ВАЖНО! Сразу предупреждение перевод с английского на русский не пройдет, будет переводится и проверятся.
Уникальность по 80 по ETXT плагиат, обычная проверка
Первое ТЗ это описание магазина Lee Walley (Канада)
Ссылка на первый магазин http://www.leevalley.com/en/ (локация Канада)
стоимость 1 заказа порядка 400 рублей.
Стоимость 1000 символов 30-40 рублей
Заявки фрилансеров
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