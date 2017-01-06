Написание статей о гипермаркетах. Стоимость 1000 символов 30-40 рублей

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт5 заявок209 просмотров

Нужно написание статей о гипермаркетах САШ, Канады, Британии и т.п.

Дается ссылка на магазин, смотрите пункты меню имеющиеся на сайте, на основании их вы пишите статьи (10 штук).

Главная 2-2,5К

Внутренние страницы 1-1,5К

Содержание:

Главная - общее описание магазина, и товары которые он предлагает. Их

описание и преимущества их покупки в этом магазине, в общих чертах.

Внутренние - адреса магазинов, товары магазина, способы покупки, каталог товаров

обязательно должны быть страницы "Каталог товаров" или "Адреса магазинов".

ВАЖНО! Сразу предупреждение перевод с английского на русский не пройдет, будет переводится и проверятся.

Уникальность по 80 по ETXT плагиат, обычная проверка

Первое ТЗ это описание магазина Lee Walley (Канада)

Ссылка на первый магазин http://www.leevalley.com/en/ (локация Канада)

стоимость 1 заказа порядка 400 рублей.

Стоимость 1000 символов 30-40 рублей

Написание статей
8 лет назад
yteplite
Олег 
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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