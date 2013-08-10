Добрый день, требуется рерайт описания товаров для интернет магазина, количество товаров около 17 000+ Максимум 50 руб/ 1000 знак. Лучше дешевле конечно.
Рерайт статей под тз
Тестовое задание
Тема: как сделать прическу с распущенными волосами
Объем: 3700 - 7300 символов.
Источники:
http://vashvolos.com/pricheski-s-raspushhennymi-volosami
http://beauty-forever.ru/pricheski-s-raspushhennymi-volosami/
http://24hair.ru/pricheski-na-poluraspushhennyie-volosyi-15-poshagovyih-foto/
http://magia-krasoty.com/prostye-i-krasivye-pricheski-na-kazhdyj-den-s-raspushhennymi-volosami/
http://hair-ok.ru/2013/08/100-prichesok-s-raspushhennymi-volosami-novye-idei/
Дополнительные слова (просто должны быть использованы в тексте), употребление которых необходимо, и их количество (минимум):
самой ( 1 )
длинные ( 1 )
распущенные волосы ( 1 )
красивую ( 1 )
прическу можно ( 1 )
можно сделать ( 1 )
какую ( 1 )
стрижка ( 1 )
распустить ( 1 )
распускать ( 1 )
Разбавочные вхождения (словосочетания, разорванные одним словом, например, "стройка дома" -> "стройка большого дома", "витамин е дозировка" -> "витамин е небольшая дозировка") и их количество:
как сделать прическу с распущенными волосами ( 1 )
Общие требования:
- Использование подзаголовков.
- Главный ключ (тема) должен быть вписан в первый абзац.
- Использование маркированных и нумерованных списков.
- Стараться не делать большие абзацы и не использовать подзаголовки более чем 1 раза на 1,5-2 тысячи символов.
- Необходимо использование человеческого, а не академического языка.
- Ключи в подзаголовки не вписывать.
- Ключи обязательно должны быть вписаны грамотно (например, «стальные двери купить недорого» – неправильно, а «стальные двери можно купить недорого – правильно).
- Ключи не должны идти один за другим, а равномерно распределены по тексту.
- Общая уникальность по text.ru - от 90%.
- Академическая тошнота по advego.ru/text/seo - до 9%. В блоке "Слова" не должно быть слов с частотой более 4%.
- Иметь логическое вступление и окончание.
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