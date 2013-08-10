Рерайт статей под тз

Тестовое задание

Тема: как сделать прическу с распущенными волосами

Объем: 3700 - 7300 символов.

Источники:

http://vashvolos.com/pricheski-s-raspushhennymi-volosami

http://beauty-forever.ru/pricheski-s-raspushhennymi-volosami/

http://24hair.ru/pricheski-na-poluraspushhennyie-volosyi-15-poshagovyih-foto/

http://magia-krasoty.com/prostye-i-krasivye-pricheski-na-kazhdyj-den-s-raspushhennymi-volosami/

http://hair-ok.ru/2013/08/100-prichesok-s-raspushhennymi-volosami-novye-idei/

Дополнительные слова (просто должны быть использованы в тексте), употребление которых необходимо, и их количество (минимум):

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Разбавочные вхождения (словосочетания, разорванные одним словом, например, "стройка дома" -> "стройка большого дома", "витамин е дозировка" -> "витамин е небольшая дозировка") и их количество:

как сделать прическу с распущенными волосами ( 1 )

Общие требования:

- Использование подзаголовков.

- Главный ключ (тема) должен быть вписан в первый абзац.

- Использование маркированных и нумерованных списков.

- Стараться не делать большие абзацы и не использовать подзаголовки более чем 1 раза на 1,5-2 тысячи символов.

- Необходимо использование человеческого, а не академического языка.

- Ключи в подзаголовки не вписывать.

- Ключи обязательно должны быть вписаны грамотно (например, «стальные двери купить недорого» – неправильно, а «стальные двери можно купить недорого – правильно).

- Ключи не должны идти один за другим, а равномерно распределены по тексту.

- Общая уникальность по text.ru - от 90%.

- Академическая тошнота по advego.ru/text/seo - до 9%. В блоке "Слова" не должно быть слов с частотой более 4%.

- Иметь логическое вступление и окончание.