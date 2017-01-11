WOW-дизайн для LandingPg "Студия производства из дерева"

Добрый день!

Нам бы дизайн!! ТАкой крутой и высокого качества для мультилендинга...

Что есть:

- логотип (чуть позднее появится визитка и бланк)

- профессиональные прототипы(http://whoision.com/share/Andrei_Gryaznov-Sharmolie_studio/58760fb0db75df5405000006/slide/0BwXy04oLoMDUVzQ5ZGRxV24wMDQ)

- анализ конкурентов более 150 сайтов с схожей тематикой +коменты к ним (вряд ли это поможет, но для пункта доп. сойдет:) )

Что для нас важно:

- голосовое общение по скайпу

- вовлеченность в проект

- лояльность к правкам (кончено всё в меру и без максимализма)

В ответ, прикладывайте ваши работы в схожей тематике или не всхожей и пишите ваш ценник!