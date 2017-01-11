Нужен адаптивный дизайн лэндинга для визового центра на word press, хочется примерно такого качества http://iskra-park.ru Жду предложений по цене и срокам.
WOW-дизайн для LandingPg "Студия производства из дерева"
Добрый день!
Нам бы дизайн!! ТАкой крутой и высокого качества для мультилендинга...
Что есть:
- логотип (чуть позднее появится визитка и бланк)
- профессиональные прототипы(http://whoision.com/share/Andrei_Gryaznov-Sharmolie_studio/58760fb0db75df5405000006/slide/0BwXy04oLoMDUVzQ5ZGRxV24wMDQ)
- анализ конкурентов более 150 сайтов с схожей тематикой +коменты к ним (вряд ли это поможет, но для пункта доп. сойдет:) )
Что для нас важно:
- голосовое общение по скайпу
- вовлеченность в проект
- лояльность к правкам (кончено всё в меру и без максимализма)
В ответ, прикладывайте ваши работы в схожей тематике или не всхожей и пишите ваш ценник!
Заявки фрилансеров
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