WOW-дизайн для LandingPg "Студия производства из дерева"

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт35 заявок254 просмотра

Добрый день!

 

Нам бы дизайн!! ТАкой крутой и высокого качества для мультилендинга...

 

Что есть:

- логотип (чуть позднее появится визитка и бланк)

- профессиональные прототипы(http://whoision.com/share/Andrei_Gryaznov-Sharmolie_studio/58760fb0db75df5405000006/slide/0BwXy04oLoMDUVzQ5ZGRxV24wMDQ)

- анализ конкурентов более 150 сайтов с схожей тематикой +коменты к ним (вряд ли это поможет, но для пункта доп. сойдет:) )

 

Что для нас важно:

- голосовое общение по скайпу

- вовлеченность в проект

- лояльность к правкам (кончено всё в меру и без максимализма)

 

В ответ, прикладывайте ваши работы в схожей тематике или не всхожей и пишите ваш ценник!

8 лет назад
rodjer5454
Андрей 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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