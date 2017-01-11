Для сайта компании требуется разработать концепт инарисовать макет страниц по предоставленному прототипу сайта. От кандидата: 1) Высокий (приличный) уровень работ в портфолио (желательноприсутствие тематических работ) 2) Сдача работы в срок 3) Желательно чтобы вы понимали что ...