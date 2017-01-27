Создание дизайна двух страниц сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен34 заявки259 просмотров

Необходимо нарисовать дизайн ленди.нга для сайта знакомств (для взрослых) и дизайн внутренней части после регистрации.

Подробное ТЗ после ознакомления с портфолио претендента. 

8 лет назад
lieroi
39 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Allegory
38 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$150
5 дней
Все отлично, замечаний нет. Александр всегда на связи, качество дизайна достойное, на поправки реагирует оперативно. Рекомендую!
Все отлично, заказчик на связи, оперативно реагирует. Работа оплачена вовремя.

Заявки фрилансеров

Allegory
38 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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