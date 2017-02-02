Дизайн мобильной версии сайта

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Завершен27 заявок277 просмотров

Сайт ast.redtone.ru

Нужна мобильная версия. Будет именно не адаптив, а отдельная моб. версия (типа m.site.ru) с упрощенным функционалом и переходами на полную версию в некоторых местах.

Нужен дизайн. Конкретного ТЗ нет. Готов выслушать ваши предложения по внешнему виду и содержанию страниц. Нужно, чтобы моб. версия получилась простой, хорошо передающей основной функционал. Чтобы можно по вашему дизайну ее хорошо сверстать на все экраны телефонов (для планшетов основную версию оставим).

Предложения по типу "Сделаю" не рассматриваю. Напишите хотя бы несколько предложений своих мыслей по данному вопросу. Ну и цена и сроки - обязательны.

Сроки достаточно сжатые. Бюджет не жлобский, но рассчитываю на качественную совместную работу, а не на расставление элементов основного сайта в новой ширине четко по моим указаниям.

8 лет назад
pavelnedved
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mir19on
Илья 
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$70
3 дня
Достойное качество работы, переделки без проблем. Очень долго дизайн согласовывался на моей стороне, - Илья совершенно спокойно ждал и не теребил меня. Рекомендую.
Рад сотрудничеству с Павлом. Предоставляет четкое тз. Оплату производит в срок.

Заявки фрилансеров

mir19on
Илья 
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

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