Дизайн мобильной версии сайта

Сайт ast.redtone.ru

Нужна мобильная версия. Будет именно не адаптив, а отдельная моб. версия (типа m.site.ru) с упрощенным функционалом и переходами на полную версию в некоторых местах.

Нужен дизайн. Конкретного ТЗ нет. Готов выслушать ваши предложения по внешнему виду и содержанию страниц. Нужно, чтобы моб. версия получилась простой, хорошо передающей основной функционал. Чтобы можно по вашему дизайну ее хорошо сверстать на все экраны телефонов (для планшетов основную версию оставим).

Предложения по типу "Сделаю" не рассматриваю. Напишите хотя бы несколько предложений своих мыслей по данному вопросу. Ну и цена и сроки - обязательны.

Сроки достаточно сжатые. Бюджет не жлобский, но рассчитываю на качественную совместную работу, а не на расставление элементов основного сайта в новой ширине четко по моим указаниям.