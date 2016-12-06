mir19on

Илья mir19on

 
32 годаБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Дизайн для вашего сайта

Делаю качественный дизайн сайтов. Все работы выполняю в срок. Ориентируюсь на пожелания заказчика. Умеренные цены. Все аспекты заказа, его условия и оплата оговаривается индивидуально с заказчиком.

Схема работы: я делаю дизайн сайта, вы его принимаете(с учётом всех правок), оплачиваете, и после оплаты я вам скидываю исходники.

Сотрудничество я начинаю только после того, как заказчик выбрал меня в качестве исполнителя по проекту.

Оплата:

ЯндексДеньги

Webmoney

Валютная карта Visa

По всем вопросам обращайтесь в личку!

Буду рад с вами сотрудничать. С уважением, Илья.

Дизайн сайта
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Отзывы заказчиков
Shramxxx
Ян Лелюк 
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Дизайн сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
kivilev
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
7 лет назад
Landing Page
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
pavelnedved
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
7 лет назад
Дизайн мобильной версии сайта
Достойное качество работы, переделки без проблем. Очень долго дизайн согласовывался на моей стороне, - Илья совершенно спокойно ждал и не теребил меня. Рекомендую.
Рад сотрудничеству с Павлом. Предоставляет четкое тз. Оплату производит в срок.
Ответный отзыв
alecon
53 годаИзраиль
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$170
10 баллов
7 лет назад
Логотип и Дизайн сайта для серьезной бизнес компании
Илья сделал все профессионально, быстро согласно ТЗ. Рекомендую исполнителя!
Приятно работать с Андреем. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
SyrymK
Сырым 
37 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Дизайн для разделов (строительные материалы)
Работа была выполнена на отлично! Илья, ответственно выполнил все поставленные задачи. Всем рекомендую!
Приятно работать с Сырымом. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
122 отзыва
от $100
от 3 дней
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