Дизайн для вашего сайта

Делаю качественный дизайн сайтов. Все работы выполняю в срок. Ориентируюсь на пожелания заказчика. Умеренные цены. Все аспекты заказа, его условия и оплата оговаривается индивидуально с заказчиком.

Схема работы: я делаю дизайн сайта, вы его принимаете(с учётом всех правок), оплачиваете, и после оплаты я вам скидываю исходники.

Сотрудничество я начинаю только после того, как заказчик выбрал меня в качестве исполнителя по проекту.

Оплата:

ЯндексДеньги

Webmoney

Валютная карта Visa

По всем вопросам обращайтесь в личку!

Буду рад с вами сотрудничать. С уважением, Илья.