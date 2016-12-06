Дизайн для вашего сайта
Делаю качественный дизайн сайтов. Все работы выполняю в срок. Ориентируюсь на пожелания заказчика. Умеренные цены. Все аспекты заказа, его условия и оплата оговаривается индивидуально с заказчиком.
Схема работы: я делаю дизайн сайта, вы его принимаете(с учётом всех правок), оплачиваете, и после оплаты я вам скидываю исходники.
Сотрудничество я начинаю только после того, как заказчик выбрал меня в качестве исполнителя по проекту.
Оплата:
ЯндексДеньги
Webmoney
Валютная карта Visa
По всем вопросам обращайтесь в личку!
Буду рад с вами сотрудничать. С уважением, Илья.
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$70
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$70
10 баллов
7 лет назад
Достойное качество работы, переделки без проблем. Очень долго дизайн согласовывался на моей стороне, - Илья совершенно спокойно ждал и не теребил меня. Рекомендую.
Ответный отзыв
Рад сотрудничеству с Павлом. Предоставляет четкое тз. Оплату производит в срок.
$170
10 баллов
7 лет назад
Илья сделал все профессионально, быстро согласно ТЗ. Рекомендую исполнителя!
Ответный отзыв
Приятно работать с Андреем. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
$5
10 баллов
7 лет назад
Работа была выполнена на отлично! Илья, ответственно выполнил все поставленные задачи. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Приятно работать с Сырымом. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Дизайн сайтов
122 отзыва
от $100
от 3 дней
нет рейтинга