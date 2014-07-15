Создание новых и редактирование старых (замена текстов на другой язык). Статика и анимация.
- Баннеры18 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать частичную копию Android-приложения https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newsstand.dating Допускается использование готовых фреймворков, если это позволит воссоздать функционал. Нужны следующие элементы: 1) Экран с фидом типа https://feed.mikle.com/widget/v2/33005/ . 2) ВАРИАНТ ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть лендинг: http://tracktor1.com/lps/goji/lphu2/ Есть источник, откуда (по согласованию с автором) взят этот лендинг: http://hu2.goji-cream.com/preview/?preland_name=Goji_cream_HU_Green&offer_id=3590 Задачи: 1) Исправить проблему со шрифтами 2) Встроить в лендинг iframe-форму ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Есть пациент: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.octagonapps.boost (все исходники имеются) В приложении есть виджет, отображающий степень загрузки системы. При нажатии на виджет открывается приложение. Скрин виджета: https://gyazo.com/b4ce08c5e5e446c61e43ae9380c2af88 (красный круг с цифрой 90 в ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен8 лет назад
Задача: разработать сайт (backend+дизайн+верстка) с прогнозами на спортивные события. Концепт довольно простой - 1 день = 1 прогноз + фид прошлых прогнозов. Детальное ТЗ отправлю в ЛС.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо нарисовать дизайн ленди.нга для сайта знакомств (для взрослых) и дизайн внутренней части после регистрации. Подробное ТЗ после ознакомления с портфолио претендента.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Для детского онлайн-магазина yarastu-online.ru нужны описания товаров (одежда и обувь). На каждый товар по 2 описания - 1) короткий анонс (хороший, связный текст на 300-400 символов, уникальность при глубокой проверке Адвего Плагиатус выше 90%) и ...Копирайтинг46 заявокЗакрыт9 лет назад
Для детского онлайн-магазина yarastu-online.ru нужны описания товаров (одежда и обувь). На каждый товар по 2 описания - 1) короткий анонс (хороший, связный текст на 300-400 символов, уникальность при глубокой проверке Адвего Плагиатус выше 90%) и ...Копирайтинг114 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Работа на постоянной основе Для сайта, специализирующегося на обзорах разных групп товаров (на старте, в основном, электроника, гаджеты), требуется написание статей. Объем – до 3000 знаков с пробелами. К каждой из статей ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $1000
Работа на постоянной основе Для сайта, специализирующегося на обзорах разных групп товаров (на старте, в основном, электроника, гаджеты), требуется написание статей. Объем – до 3000 знаков с пробелами. К каждой из статей ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад