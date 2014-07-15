Отличное качество работы, тексты на уровне. Очень грамотные - причем, не только с точки зрения орфографии и пунктуации, но и с точки зрения понимания тематики. Для меня автор пишет о технике и гаджетах и видно, что разбирается в них. Пишет кратко и только о важном. Работа сдается в сроки и в полносм соответствии с ТЗ.