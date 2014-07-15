lieroi

Алексей lieroi

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

airstep
Тарас 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Доработки Android-утилиты
Android
Все отлично, человек предложил подписать NDA - что не вызвало проблем. После того как задание выполнил - получил оплату согласно сумме предварительно договоренной.
Задачу, которую другой Android-программист называл в принципе невыполнимой, Тарас выполнил за 2 часа :) Все на высшем уровне, рекомендую.
Ответный отзыв
Allegory
38 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Создание дизайна двух страниц сайта
Все отлично, заказчик на связи, оперативно реагирует. Работа оплачена вовремя.
Все отлично, замечаний нет. Александр всегда на связи, качество дизайна достойное, на поправки реагирует оперативно. Рекомендую!
Ответный отзыв
ddkirill
Кирилл 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$6
9 баллов
11 лет назад
Обзоры для сайта, посвященного технике/гаджетам
Написание статей
Один из лучших заказчиков. Рекомендую.
Отличное качество работы, тексты на уровне. Очень грамотные - причем, не только с точки зрения орфографии и пунктуации, но и с точки зрения понимания тематики. Для меня автор пишет о технике и гаджетах и видно, что разбирается в них. Пишет кратко и только о важном. Работа сдается в сроки и в полносм соответствии с ТЗ.
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