Нативное Newsstand-приложение

[b]- Необходимо разработать [/b]Mobile/ipad application приложение состоящее из 2-х функций - мне кажется версию для мобильников не нужно так как в экран мобильника не войдет все это и будет неудобно; - [b]Нужен[/b] дизайн + РАзработка приложения; [b]- ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать частичную копию Android-приложения https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newsstand.dating
Допускается использование готовых фреймворков, если это позволит воссоздать функционал.
Нужны следующие элементы:
1) Экран с фидом типа https://feed.mikle.com/widget/v2/33005/ .
2) ВАРИАНТ 1: Полная копия экрана "Сайты" + возможность редактировать элементы (лого, названия, ссылки) на данном экране.
ВАРИАНТ 2: Версия экрана " Сайты", выполненная в виде ленты (также с возможностью редактирования элементов).
Выбирайте вариант на свой вкус - что легче будет реализовать.
Как и в исходном приложении, сайты с данного экрана должны открываться в отдельных webview-вкладках.
3) Возможность задавать "дефолтный" экран из вышеупомянутых 2-х
Просьба в заявке указать, сколько будет 2+3, чтобы я понял, что вы внимательно прочитали ТЗ. А также указать предполагаемую стоимость работ.
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