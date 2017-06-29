Нативное Newsstand-приложение

Нужно сделать частичную копию Android-приложения https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newsstand.dating

Допускается использование готовых фреймворков, если это позволит воссоздать функционал.

Нужны следующие элементы:

1) Экран с фидом типа https://feed.mikle.com/widget/v2/33005/ .

2) ВАРИАНТ 1: Полная копия экрана "Сайты" + возможность редактировать элементы (лого, названия, ссылки) на данном экране.

ВАРИАНТ 2: Версия экрана " Сайты", выполненная в виде ленты (также с возможностью редактирования элементов).

Выбирайте вариант на свой вкус - что легче будет реализовать.

Как и в исходном приложении, сайты с данного экрана должны открываться в отдельных webview-вкладках.

3) Возможность задавать "дефолтный" экран из вышеупомянутых 2-х

Просьба в заявке указать, сколько будет 2+3, чтобы я понял, что вы внимательно прочитали ТЗ. А также указать предполагаемую стоимость работ.