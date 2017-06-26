Требуется адаптация сайта для мобильных устройств

Здравствуйте Люблю играть в эту игру https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Alienforcegames.ChessFusionFree&hl=ru но сменил планшет и теперь не знаю как перенести результаты данной игры на новый планшет. Подскажите пожалуйста как это реализовать, желательно без root прав заранее благодарю за помощь