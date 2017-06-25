Загрузка видео на сервер через Андроид

Здравствуйте Люблю играть в эту игру https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Alienforcegames.ChessFusionFree&hl=ru но сменил планшет и теперь не знаю как перенести результаты данной игры на новый планшет. Подскажите пожалуйста как это реализовать, желательно без root прав заранее благодарю за помощь
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача[tr]Разработать приложение для смартфона на базе ОС Андроид, позволяющее:
- подключаться к двум сетевым интерфейсам Wi-fi и 3G;
- передавать Файл1 на Сервер1 в интернете через сеть Wi-fi, Файл2 на Сервер1 в интернете через сеть 3G.
[/tr][tr]Обязательные требования[/tr]1. Требования к ПО: минимальный GUI без всяких наворотов: 2-кнопки, статус загрузки по Wi-Fi, статус загрузки по 3G.
2. Предоставить: проект с исходным кодом, включая скомпилированный файл *.apk.
Примечание: Загрузка файлов на сервер в интернет через сеть 3G и Wi-fi должна
происходить одновременно, не должно происходить разрыва сети (т.е. сети
не должны влиять друг на друга).
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