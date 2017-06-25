Загрузка видео на сервер через Андроид

Задача[tr]Разработать приложение для смартфона на базе ОС Андроид, позволяющее:

- подключаться к двум сетевым интерфейсам Wi-fi и 3G;

- передавать Файл1 на Сервер1 в интернете через сеть Wi-fi, Файл2 на Сервер1 в интернете через сеть 3G.

[/tr][tr]Обязательные требования[/tr]1. Требования к ПО: минимальный GUI без всяких наворотов: 2-кнопки, статус загрузки по Wi-Fi, статус загрузки по 3G.

2. Предоставить: проект с исходным кодом, включая скомпилированный файл *.apk.

Примечание: Загрузка файлов на сервер в интернет через сеть 3G и Wi-fi должна

происходить одновременно, не должно происходить разрыва сети (т.е. сети

не должны влиять друг на друга).