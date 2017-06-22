Мобильное приложение Битрикс24

Необходимо подправить код в приложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У Заказчика Б24 облако. Занимается продажей смазочных материалов для фирм с автопарками, параходами, стройтехникой и т.п. Хочет, чтобы менеджеры в полях после встречи с клиентом заполняли паспорт (карточку клиента) (например, в машине, то есть лид заносится постфактум). Это ФИО, название компании, какие-то доп.данные и что важно - прикладывали запись разговора с диктофона. В основном - андроиды у менеджеров. Предпочтение - мобильное приложение и чтобы офлайн можно было работать (а при наличии интернета - подгрузилось в систему потом само)
Также желательна реализация более удобного отображения дел менеджера по CRM блоку в Б24, то как отображается сейчас в моб. приложении недостаточно удобно. Нужен список дел на сегодня, расширенный фильтр по делам, проваливание в карточку компании из дел.
- Похожие заказы
- Мобильные приложения14 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, Необходим простой прототип с использованием технологий дополненной реальности для 3х платформ: Android, iOS, WinPhone. Цель - показать 3-мерный объект на земле с использованием гео локации. Простой статичный объект должен показываться при наведении камеры на местоположение объекта. При ...Закрыт6 лет назад
Добрый день! Буду благодарен если вы сделаете нам выгодное предложение по разработке мобильного приложения для нашей сети ресторанов В приложениях, должны быть реализованы следующие функции: 1.Выбор ресторана! Всего 9 ресторанов, из них 5 сетевых с одним меню, 2 ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1000
Необходим консультант девелопер по андройд приложением. Необходима помощь наладить тест для Pda device(почтовый сканер) , gps приложение с тракингом мест, времени, верификации json messages (клиент - сервер) итд. на java , используя андройд emulator.Закрыт6 лет назад
1. Разработать лаунчер заменяющий системный, с запретом выгрузки его из пямяти (если такое возможно реализовать). 2. Возможности приложения: - Работа с белыми и черными списками приложений; - Все новые приложения автоматически добавляются в черный список. ...Закрыт6 лет назад
Требуется создать нативное мобильный приложение – VPN клиент для iOS. Программа будет иметь несколько окон: - окно авторизации для ввода логина и пароля - основное окно с кнопкой подключения и выбора локаций - окно выбора ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется создать нативное мобильный приложение – VPN клиент для Андроид. Программа будет иметь несколько окон: - окно авторизации для ввода логина и пароля - основное окно с кнопкой подключения и выбора локаций - окно выбора ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо реализовать бизнес логику на python для обработки запросов от пользователей. Распарить запрос по ключам и сложить в базу данных. Сделать простой веб интерфейс с фильтром. Количество запросов за период времени.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт6 лет назад
1. Разработать лаунчер заменяющий системный, с запретом выгрузки его из пямяти (если такое возможно реализовать). 2. Возможности приложения: - Работа с белыми и черными списками приложений; - Все новые приложения автоматически добавляются в черный список. - По умолчанию черный ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт6 лет назад
ТОЛЬКО УКРАИНА Необходим Разработчик приложений под все возможные мобильные платформы. Необходимо сайт перенести в приложение. Еще раз повторяю только Украина. Подробности в SKYPE или TELEGRAM , они указаны в профилеМобильные приложения2 заявкиЗакрыт6 лет назад