Мобильное приложение Битрикс24

У Заказчика Б24 облако. Занимается продажей смазочных материалов для фирм с автопарками, параходами, стройтехникой и т.п. Хочет, чтобы менеджеры в полях после встречи с клиентом заполняли паспорт (карточку клиента) (например, в машине, то есть лид заносится постфактум). Это ФИО, название компании, какие-то доп.данные и что важно - прикладывали запись разговора с диктофона. В основном - андроиды у менеджеров. Предпочтение - мобильное приложение и чтобы офлайн можно было работать (а при наличии интернета - подгрузилось в систему потом само)

Также желательна реализация более удобного отображения дел менеджера по CRM блоку в Б24, то как отображается сейчас в моб. приложении недостаточно удобно. Нужен список дел на сегодня, расширенный фильтр по делам, проваливание в карточку компании из дел.