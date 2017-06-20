Нативное приложение для Андроид

Требуется создать нативное мобильный приложение – VPN клиент для Андроид.

Программа будет иметь несколько окон:

- окно авторизации для ввода логина и пароля

- основное окно с кнопкой подключения и выбора локаций

- окно выбора локаций (список стран с сортировкой)

- окно процесса подключения (лог OpenVPN подключения).

Для подключения используется OpenVPN протокол.

OpenVPN соединение должно продолжать работать в фоновом режиме и при заблокированном экране.

Список подключений скачивается с сайта.

В ответах указывайте:

1. Есть ли опыт разработки VPN клиентов, какие проекты уже делали?

2. Ставку в час (или ориентировочный бюджет за проект)