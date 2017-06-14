Разработать iOS приложение

Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок143 просмотра
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На основе существующего приложения (есть архив и висит в Play Market) нужно создать такое же новое для iOS. 

Составить бюджет и сказать сроки.

iOS
7 лет назад
levkitkin
Лев 
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад