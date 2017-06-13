Установить админскую панель для Android-приложения на хостинг

Мобильные приложенияЗакрытнет заявок142 просмотра
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Есть все файлы панели в PHP, нужно просто перекинуть их на готовый хостинг и проверить на ошибки (если возникнут). Цена договорная, оплата WMR

Android
7 лет назад
proof_of_youth
Сергей 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад