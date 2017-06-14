Нужна консультация по разработке apк лаунчера

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки136 просмотров
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Нужна консультация по разработке apк лаунчера

Есть пример лаунчера и я хотел бы сделать аналог

7 лет назад
denis7778
39 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад