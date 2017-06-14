Окончательного ТЗ пока нет, необходимо примерно следующее 1) приложение принимает документ из базы данных (возможно 1с) 2) пользователь открывает этот документ, проставляет чекбоксы, нажимает самбит 3) документ отправляется обратно в базу данных
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Нужна консультация по разработке apк лаунчера
Есть пример лаунчера и я хотел бы сделать аналог
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