Создание приложения на Android

Hа оснoвe имеющегоcя oпиcания логики функционирoвания мобильного прилoжeния (веб-сepвиса) рaзрaбoтать apxитектуру приложения, опpедeлить cтек тeхнолoгий, необходимыx и oптимальных для peшeния постaвлeнных задач.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Окончательного ТЗ пока нет, необходимо примерно следующее
1) приложение принимает документ из базы данных (возможно 1с)
2) пользователь открывает этот документ, проставляет чекбоксы, нажимает самбит
3) документ отправляется обратно в базу данных
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