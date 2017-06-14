Создание приложения на Android

Мобильные приложенияЗакрыт10 заявок160 просмотров
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Окончательного ТЗ пока нет, необходимо примерно следующее

1) приложение принимает документ из базы данных (возможно 1с)

2) пользователь открывает этот документ, проставляет чекбоксы, нажимает самбит

3) документ отправляется обратно в базу данных

Android
7 лет назад
sitewordpress
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад