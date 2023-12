Сиcтемa эмуляции и упрaвления устрoйствами на Android

Создать систему эмуляции Android устройств и выполнения задач на этих устройствах. Ниже будет описано неполное ТЗ с важными моментами в плане реализации проекта. В ответе подробно описывайте какие пункты ТЗ вы не можете выполнить сами и какие пункты в принципе невозможно реализовать. На основании этих ответов до начала работы с исполнителем ТЗ будет изменено, чтобы все задачи были выполнимы. Работаем исключительно по безопасной сделке. Просьба сразу же писать сроки и бюджет выполнения проекта

ТЗ:

1. Необходимо реализовать систему эмуляции (далее СЭ) и эксплуатации контролируемого множества устройств на операционной системе Android

1.1. СЭ может быть построена с применением любых технологий на любых программных языках, но должна действовать целостно без проблем с совместимостью между компонентами

1.2. СЭ должна быть запущена на удаленном виртуальном сервере и возвращаться к своей работе при обратном включении сервера в случае его падения

1.3. СЭ должна иметь панель управления задачами СЭ с GUI в Web-версии (дизайн не принципиален). Необходимые задачи будут перечислены ниже отдельным списком (пункт 3)

1.4. СЭ должна эмулировать устройство с оптимальными настройками по следующим критериям

1.4.1. Минимальная версия Android – 4.4 (желательно выше)

1.4.2. Устройство должно быть смартфоном

1.4.3. Устройство должно поддерживать геолокацию (или же она должна быть реализована у самой СЭ с возможностью выбора текущего местоположения)

1.4.4. У устройства должны отсутствовать идентификационные данные (даже случайные). Если это нереализуемо, то СЭ должна иметь функцию генерации случайных идентификационных данных для устройств и хранить их

1.4.5. Устройство должно выдавать себя за настоящее устройство, а не за эмулированную версию (если это реализуемо)

1.4.6. Устройство должно иметь минимально возможные производственные мощности при соблюдении всех предыдущих требований

1.5. Эмуляция устройств и совершение действий на них должны быть реализованы не через взаимодействие с графической оболочкой эмулированного устройства, а через консольные команды. То есть необходимы лишь программные эмуляции устройств

1.6. СЭ должна иметь возможность простой смены эмулируемого устройства на любое другое

1.7. СЭ должна поддерживать ОДИН из следующих вариантов. Стоит учитывать возможные технические ограничения виртуальных серверов и позаботиться о возможном переполнении стека задач или выход за ограничения вычислительных ресурсов

1.7.1. СЭ должна поддерживать одновременные запуск и выполнение задач множеством эмулированных устройств

1.7.2. СЭ должна выполнять задачи по очереди First In – First Out, но иметь возможность блокировки очереди и приоритетного выполнения отдельной задачи

1.8. СЭ должна иметь возможность отложенного выполнения задач

1.9. СЭ должна иметь возможность выполнения задач по расписанию

1.10. СЭ должна иметь возможность выполнения задач на определенном устройстве, определенном множестве устройств, случайном устройстве (задачи на котором не выполнялись дольше всего) и случайном множестве устройств (задачи на которых не выполнялись дольше всего)

2. Необходимо реализовать систему взаимодействия с сервисом арендуемых телефонных номеров

2.1. В качестве сервиса может быть выбран любой из существующих сервисов, соответствующий следующим требованиям

2.1.1. Сервис должен иметь возможность покупки виртуального телефонного номера через его API

2.1.2. Сервис должен иметь возможность передавать все входящие СМС-сообщения через API

2.1.3. Сервис должен иметь возможность передавать сам купленный номер через API

2.1.4. Сервис должен иметь возможность продлевать купленный номер для дальнейшего получения СМС-сообщений (при необходимости, а не постоянного продления)

2.2. Система должна связываться с сервисом и получать от него номера и СМС-сообщения для регистрации учетных записей по API и для входа в учетные записи для выполнения задач