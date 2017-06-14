BackEnd на Python для платформы трекнига мобильных приложений.

Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок164 просмотра
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Необходимо реализовать бизнес логику на python для обработки запросов от пользователей.

Распарить запрос по ключам и сложить в базу данных.

Сделать простой веб интерфейс с фильтром. Количество запросов за период времени.

Python
7 лет назад
nativepenza
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад