Приложение android

1. Разработать лаунчер заменяющий системный, с запретом выгрузки его из пямяти (если такое возможно реализовать).

2. Возможности приложения:

- Работа с белыми и черными списками приложений;

- Все новые приложения автоматически добавляются в черный список.

- По умолчанию черный список – пустой, все приложения установленные на телефоне считаются из белого списка.

- Вся информация долна храниться на устройстве, отправка порисходит в момент появления соединения с сетью – не должно требоваться постоянное соединение с интернетом.

- Первоначально устройство блокирует все приложения из черного списка. Для возможности разблокировки приложений из черного списка – небходимо ответить верно на ряд вопросов (список вопросов по категориям запрашиваются с удаленного хоста).

-Настройки задаются пользователем при работе приложения в режиме администрирования.

- Отдельные настройки для пользователя устройства и для владельца мастер-ключа.

- При наборе достаточно количества минут (заданных в настройках) доступ к приложениям из черного списка разблокируется.

- При подходе количества набранных минут к завершению приложение должно уведомлять пользователя об этом (текстовым уведомлением, либо звуковым сингналом).

- Заблокированное приложение должно оставаться в памяти, но не должно допускаться переход к нему, пока пользователь не набрал требуемого количество времени.

- Статистика ответов на вопросы также должна храниться локально и отправляться на удалелнный сервер при появлении доступа к сети.

3. Внешний вид:

- Представлен на мекетах.

- Предусмотреть возможность смены основных цветов приложения в настройках (либо выбор из предопределенного списка цветов).

Оплата поэтапно