Приложение android

Мобильные приложенияЗакрытнет заявок109 просмотров
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1. Разработать лаунчер заменяющий системный, с запретом выгрузки его из пямяти (если такое возможно реализовать). 

2. Возможности приложения: 

- Работа с белыми и черными списками приложений; 

- Все новые приложения автоматически добавляются в черный список. 

- По умолчанию черный список – пустой, все приложения установленные на телефоне считаются из белого списка. 

- Вся информация долна храниться на устройстве, отправка порисходит в момент появления соединения с сетью – не должно требоваться постоянное соединение с интернетом. 

- Первоначально устройство блокирует все приложения из черного списка. Для возможности разблокировки приложений из черного списка – небходимо ответить верно на ряд вопросов (список вопросов по категориям запрашиваются с удаленного хоста). 

-Настройки задаются пользователем при работе приложения в режиме администрирования. 

- Отдельные настройки для пользователя устройства и для владельца мастер-ключа. 

- При наборе достаточно количества минут (заданных в настройках) доступ к приложениям из черного списка разблокируется. 

- При подходе количества набранных минут к завершению приложение должно уведомлять пользователя об этом (текстовым уведомлением, либо звуковым сингналом). 

- Заблокированное приложение должно оставаться в памяти, но не должно допускаться переход к нему, пока пользователь не набрал требуемого количество времени. 

- Статистика  ответов на вопросы также должна храниться локально и отправляться на удалелнный сервер  при появлении доступа к сети. 

3. Внешний вид: 

- Представлен на мекетах. 

- Предусмотреть возможность смены основных цветов приложения в настройках (либо выбор из предопределенного списка цветов).

Оплата поэтапно

Android
7 лет назад
strash8015
Алексей 
34 годаФранция
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад