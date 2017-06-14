Прототип приложения дополненной реальности

ТОЛЬКО УКРАИНА Необходим Разработчик приложений под все возможные мобильные платформы. Необходимо сайт перенести в приложение. Еще раз повторяю только Украина. Подробности в SKYPE или TELEGRAM , они указаны в профиле
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Здравствуйте,
Необходим простой прототип с использованием технологий дополненной реальности для 3х платформ: Android, iOS, WinPhone.
Цель - показать 3-мерный объект на земле с использованием гео локации. Простой статичный объект должен показываться при наведении камеры на местоположение объекта.
При открытии приложения maps.google этот объект будет виден на экране телефона.
Обязательно использовать phonegap / wikitude для возможности запуска на любом устройстве (cross-platform), причем нужно сделать приложение как можно проще.
Спасибо.
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