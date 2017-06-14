Прототип приложения дополненной реальности

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка187 просмотров
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Здравствуйте,

Необходим простой прототип с использованием технологий дополненной реальности для 3х платформ: Android, iOS, WinPhone. 

Цель - показать 3-мерный объект на земле с использованием гео локации. Простой статичный объект должен показываться при наведении камеры на местоположение объекта.

При открытии приложения maps.google этот объект будет виден на экране телефона.

Обязательно использовать phonegap / wikitude для возможности запуска на любом устройстве (cross-platform), причем нужно сделать приложение как можно проще.

Спасибо.

6 лет назад
guest_14804293245652
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад