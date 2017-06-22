Правка приложения apk

Здравствуйте, Необходим простой прототип с использованием технологий дополненной реальности для 3х платформ: Android, iOS, WinPhone. Цель - показать 3-мерный объект на земле с использованием гео локации. Простой статичный объект должен показываться при наведении камеры на местоположение объекта. При ...
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Необходимо подправить код в приложении.
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