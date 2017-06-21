Android разработка

Здравствуйте, Необходим простой прототип с использованием технологий дополненной реальности для 3х платформ: Android, iOS, WinPhone. Цель - показать 3-мерный объект на земле с использованием гео локации. Простой статичный объект должен показываться при наведении камеры на местоположение объекта. При ...
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1. Разработать лаунчер заменяющий системный, с запретом выгрузки его из пямяти (если такое возможно реализовать).
2. Возможности приложения:
- Работа с белыми и черными списками приложений;
- Все новые приложения автоматически добавляются в черный список.
- По умолчанию черный список – пустой, все приложения установленные на телефоне считаются из белого списка.
- Вся информация долна храниться на устройстве, отправка порисходит в момент появления соединения с сетью – не должно требоваться постоянное соединение с интернетом.
- Первоначально устройство блокирует все приложения из черного списка. Для возможности разблокировки приложений из черного списка – небходимо ответить верно на ряд вопросов (список вопросов по категориям запрашиваются с удаленного хоста).
-Настройки задаются пользователем при работе приложения в режиме администрирования.
- Отдельные настройки для пользователя устройства и для владельца мастер-ключа.
- При наборе достаточно количества минут (заданных в настройках) доступ к приложениям из черного списка разблокируется.
- При подходе количества набранных минут к завершению приложение должно уведомлять пользователя об этом (текстовым уведомлением, либо звуковым сингналом).
- Заблокированное приложение должно оставаться в памяти, но не должно допускаться переход к нему, пока пользователь не набрал требуемого количество времени.
- Статистика ответов на вопросы также должна храниться локально и отправляться на удалелнный сервер при появлении доступа к сети.
3. Внешний вид:
- Представлен на мекетах.
- Предусмотреть возможность смены основных цветов приложения в настройках (либо выбор из предопределенного списка цветов).
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