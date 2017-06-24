Разработка программы хронометража для планшета ANDROID

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка154 просмотра
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Разработать программу хронометража по анализу работы, фиксации времени, обработки результата хронометража и подготовки отчета. 

1. К планшету подключаем web камеру 

2. Наблюдаем за рабочим как работает в режиме реального времени.  

3. В зависимости от вида работ нажимаем на кнопки или А или В или С 

4. Программа фиксирует время и КОД или А или В или С 

5. По окончании наблюдения, программа рассчитывает долю А, долю В, долю С формирует отчет.  

Образец на стационарном компьютере в задании. https://yadi.sk/i/lxTEWpfE3KRNDN

Внимание, отличие от образца наблюдение в реальном  времени в режиме реального времени.  

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Android
6 лет назад
sergesl11
63 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад