Разработка программы хронометража для планшета ANDROID

Разработать программу хронометража по анализу работы, фиксации времени, обработки результата хронометража и подготовки отчета.

1. К планшету подключаем web камеру

2. Наблюдаем за рабочим как работает в режиме реального времени.

3. В зависимости от вида работ нажимаем на кнопки или А или В или С

4. Программа фиксирует время и КОД или А или В или С

5. По окончании наблюдения, программа рассчитывает долю А, долю В, долю С формирует отчет.

Образец на стационарном компьютере в задании. https://yadi.sk/i/lxTEWpfE3KRNDN

Внимание, отличие от образца наблюдение в реальном времени в режиме реального времени.

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