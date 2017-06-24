Необходимо подправить код в приложении.
Разработка программы хронометража для планшета ANDROID
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Разработать программу хронометража по анализу работы, фиксации времени, обработки результата хронометража и подготовки отчета.
1. К планшету подключаем web камеру
2. Наблюдаем за рабочим как работает в режиме реального времени.
3. В зависимости от вида работ нажимаем на кнопки или А или В или С
4. Программа фиксирует время и КОД или А или В или С
5. По окончании наблюдения, программа рассчитывает долю А, долю В, долю С формирует отчет.
Образец на стационарном компьютере в задании. https://yadi.sk/i/lxTEWpfE3KRNDN
Внимание, отличие от образца наблюдение в реальном времени в режиме реального времени.
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