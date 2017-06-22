Нужно приложение с позициями из поиска

Добрый день! Буду благодарен если вы сделаете нам выгодное предложение по разработке мобильного приложения для нашей сети ресторанов В приложениях, должны быть реализованы следующие функции: 1.Выбор ресторана! Всего 9 ресторанов, из них 5 сетевых с одним меню, 2 ...