Нужно приложение с позициями из поиска

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки180 просмотров
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Необходимо приложение на IOS для клиентов SEO-компании. 

1. Клиент авторизуется в приложении;

2. Видит данные своего проекта;

3. Видит позиции своего сайта в поисковых системах. 

Данные вводим мы. 

6 лет назад
pavelseo
Павел 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад