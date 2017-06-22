Нужно приложение с позициями из поиска

Необходимо подправить код в приложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо приложение на IOS для клиентов SEO-компании.
1. Клиент авторизуется в приложении;
2. Видит данные своего проекта;
3. Видит позиции своего сайта в поисковых системах.
Данные вводим мы.
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