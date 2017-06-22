Гео поиск людей по базе данных

Необходимо подправить код в приложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть база прфоессоналов на сайте, хочу сделать мобильный апп для их подбора клиентами (а-ля убер или тиндер). Ищу программиста или фирму с подобным софтом, чтобы платить только за доработку.
Коллеги, расширю задачу.
База анкет и городов, в которых находятся консультанты уже есть. Я хочу, чтобы клиент мог зайти в приложение и найти в радиусе вокруг себя (отталкиваясь от своей геолокации) анкету профессионала. Система показывает фото, по щелчку анкету и далее дает возможность вести переписку и обменяться контактами.
Как вариант, может быть, сделать телеграм-бота для этих же целей. Там уже есть возможность поиска по базе, насколько я понимаю.
С уважением,
Вадим
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