Гео поиск людей по базе данных

Есть база прфоессоналов на сайте, хочу сделать мобильный апп для их подбора клиентами (а-ля убер или тиндер). Ищу программиста или фирму с подобным софтом, чтобы платить только за доработку.

Коллеги, расширю задачу.

База анкет и городов, в которых находятся консультанты уже есть. Я хочу, чтобы клиент мог зайти в приложение и найти в радиусе вокруг себя (отталкиваясь от своей геолокации) анкету профессионала. Система показывает фото, по щелчку анкету и далее дает возможность вести переписку и обменяться контактами.

Как вариант, может быть, сделать телеграм-бота для этих же целей. Там уже есть возможность поиска по базе, насколько я понимаю.

С уважением,

Вадим