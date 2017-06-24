Разработка мобильного приложения для мини-кофейни

Что там должно быть?

- регистрация пользователей через соц. сети,

- идентификация постоянных клиентов менеджерами через ID,

- спец. предложения push-up, если пользователь по геолокации находится недалеко от кофейни,

- размещение рекламных акций,

- новостная лента и интеграция с инстаграмом кофейни, а также показ фотографий с соответствующими хештегами в этой новостной ленте,

- присвоение "рангов" самым активным клиентам,

- накопительная бонусная система,

- регистрация (прохождение модерации) и размещение приложения в App Store и Google Market.