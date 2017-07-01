Рaзpaбoткa Android пpиложения

Здравствуйте ! Проблема: На главной vlzu.ru видео на фоне. На мобильных не запускается. Клиент утверждает, что на прошлой версии сайта (на wix) тоже было видео и оно запускалось на айфоне. Нужно сделать чтобы видео стартовало автоматом и на декстопе ...